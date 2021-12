Ativista política faz intervenção nas esculturas das 'Gordinhas de Ondina'

As esculturas "Mulheres do Brasil", popularmente conhecidas como "Gordinhas de Ondina", obra da artista plástica Eliana Kertész, foram alvo de uma intervenção urbana na noite desta quarta-feira, 11. A ação foi realizada pela produtora cultural e ativista política Talitha Andrade.

Com a ajuda de outras mulheres, ela cobriu os rostos das "gordinhas" com uma espécie de capuz preto. Após a intervenção, as esculturas aparentavam estar chorando.

Esse símbolo é usado em outras intervenções de Talitha em trabalhos de guerrilha urbana para chamar a atenção para lutas pelo feminismo ou contra a morte da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL.

Ao falar sobre a ação desta quarta, em seu perfil no Instagram, Talitha usou as hashtags #marielepresente #andersonpresente e #lulalivre. Essa última em referência à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

