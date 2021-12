Atividades são retomadas em escola após morte de professora

Uma semana após o assassinato da professora e vice-diretora, Sandra Denise Costa Afonso, de 40 anos, as atividades foram retomadas na Escola Municipal Esperança de Viver, em Castelo Branco. O retorno aos trabalhos, foi ainda marcado pelo clima de dor e saudade.

A diretora Valdiceia Oliveira, 49, contou que nem todos os profissionais tiveram condições de voltar as atividades. "A maior parte do quadro de funcionários encontra-se em choque e não conseguiu retornar. Eu, por exemplo, não pude comparecer por ter que me dirigir ao psiquiatra que vem me ajudando", relatou.

Valdiceia contou, ainda, que a retomada dos trabalhos será aos poucos e terá acompanhamento, por tempo indeterminado, de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos trabalhando temas como luto, perda e violência de gênero.

Por meio da assessoria de comunicação, a Secretaria Municipal de Educação informou que o retorno dos alunos e da equipe escolar foi tranquilo e a escola continuará sob o olhar da secretaria: "Tivemos um retorno sadio tanto das crianças, quanto da equipe escolar, mas estaremos em contato frequente com a diretoria para fazer qualquer tipo de intervenção necessária."

Família está inconformada

De acordo com o irmão mais velho da vítima, Cláudio Afonso, 44, a família está inconformada com a tragédia e busca forças para não deixar que o crime fique impune: "A partir da próxima semana estaremos entrando em contato com alguns advogados daqui do Paraná a fim de que eles cuidem do caso da minha irmã e ajudem a colocar o Júnior (o major Valdiógenes Almeida Cruz Júnior, 45, marido e assassino de Sandra) atrás das grades".

Cláudio criou uma página no Facebook dedicada à memória da irmã e ao combate à violência contra a mulher.

