Atividades são realizadas em comemoração ao Dia do Soldado

O Dia do Soldado, comemorado oficialmente em 25 de agosto, foi celebrado nesta segunda-feira, 24, no 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), no Cabula, com a presença de autoridades civis e militares.



As 16 organizações militares diretamente subordinadas e vinculadas à 6ª Região Militar - que compreende os estados da Bahia e de Sergipe - estiveram representadas no Pátio General Argolo. A solenidade destaca a memória do marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.

Exposição



Como parte das comemorações, até o dia 27 de agosto, o público poderá conhecer uma exposição de materiais de emprego militar e estandes de serviços, na Praça Jorge Amado, 1º piso do Shopping da Bahia.



No domingo à tarde, quem passou pelo shopping pôde assistir a audiovisuais e receber informações sobre as atividades do Exército na Bahia, ministrados por 25 militares.



O estande da Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador foi o mais procurado. Lá, foram realizadas diversas oficinas e os jovens recebiam orientações sobre as formas de ingresso.

adblock ativo