Atividades no Plano Inclinado Liberdade estão suspensas nesta quinta e sexta

As atividades no Plano Inclinado Liberdade estão suspensas nesta quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a Coelba fará a troca de um poste danificado nas proximidades.

O equipamento voltará a funcionar neste sábado, 20. Em dias normais, o plano Inclinado Liberdade está disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 18h, com tarifa gratuita. Diariamente, o equipamento transporta certa de 8 mil passageiros.

