Atividades do Plano Inclinado Pilar são interrompidas por 15 dias

As atividades do Plano Inclinado Pilar, que liga as cidades alta e baixa, em Salvador, foram interrompidas nesta quinta-feira, 15, para realização de manutenção preventiva. O prazo previsto para conclusão é de 15 dias.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço vai acontecer devido a grande demanda de usuários durante o Carnaval. Após a avaliação, o órgão constatou a necessidade de troca de três cabos de tração do equipamento.

Com funcionamento de segunda a sexta, das 6h às 19h, e aos sábados, das 7 às 13h, e com tarifa gratuita, o equipamento do Plano Inclinado Pilar transporta cerca de 400 passageiros diariamente.

