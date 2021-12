Atividades da Virada Sustentável Salvador seguem até domingo

Em sua primeira edição na capital baiana, a virada sustentável iniciou, nesta sexta-feira, 25, uma programação cultural no Parque da Cidade. As atividades seguem até domingo, 27, com trilhas ecológicas e rodas de conversas entre representantes do poder público, setor produtivo, terceiro setor e população.

O idealizador do projeto Fábrica de Floresta, Álvaro Oyama, informou que o evento cultural tem programação simultânea em outros pontos da cidade, a exemplo dos parques Costa Azul, São Bartolomeu e Pituaçu.

“Estamos promovendo várias atividades culturais sobre qualidade de vida e oficinas de produção de mudas”, revelou o advogado que tem especialização em direito ambiental.

Importância

Questionado sobre a importância da sustentabilidade, Álvaro Oyama respondeu que, na conjuntura atual, pensar sustentabilidade é pensar na própria sobrevivência. “Precisamos refletir sobre a sustentabilidade econômica, política, ambiental, social e empresarial”, lembrou.

Ao longo de mais dois dias de mobilização e educação serão abordados temas como alternativas renováveis, além de resíduos e reciclagem.

Segundo o diretor-geral de Ecologia Urbana, da Secretaria Cidade Sustentável, João Resch, o objetivo do evento é divulgar o tema e sensibilizar o cidadão soteropolitano.

Ele destacou o trabalho das cooperativas que ajudam não só na coleta, mas seleção dos objetos. Para isso, como espaço permanente, foi instalado um labirinto sustentável.

“Por meio dele, que é feito de material reciclável, podemos mostrar o quanto é importante a separação dos materiais”, disse Resch.

No final de tarde, o público visitou o Parque da Cidade para conferir as atrações da virada sustentável.

“É uma iniciativa que vai servir para ajudar a gente a pensar práticas que melhoram nossas vidas”, comentou a atendente Yasmim Silva, 22 anos, enquanto segurava uma muda de caju que ganhou durante o passeio.

Já a presidente da cooperativa Canore, Josélia Souza, 44 anos, que trabalha com agentes ambientais, afirmou que a proposta da entidade é mostrar como funciona o processo de coleta e seleção de objetos durante a realização da virada. “Existe muito lixo em Salvador. Por isso acho importante conscientizar a população”, concluiu.

