Atirador não vestia roupa de time, diz Polícia Civil

A assessoria de comunicação da Polícia Civil negou, nesta segunda-feira, 18, que o autor dos disparos que matou o jovem Mateus dos Santos Leôncio, de 14 anos, tenha sido um torcedor do Bahia. No entanto, a polícia afirmou que houve a briga entre as torcidas. O crime aconteceu no domingo, 17, no Viaduto do Motorista, próximo ao Largo do Tanque.

Membro da Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI), do Vitória, Mateus estava com cerca de 20 torcedores do Vitória, saíram do Subúrbio Ferroviário em direção ao Barradão, para assistir ao jogo contra o Santos, quando cruzaram com alguns integrantes da Torcida Organizada Bamor (TOB), do Bahia.

Segundo Gabriel Oliveira, presidente da TUI, os integrantes da Bamor já estavam no local à espera. "Tudo indica que foi uma emboscada, não tinha jogo do Bahia em Salvador. O que 30, 40 pessoas da Bamor estavam fazendo ali (no Largo do Tanque)?", questionou.

O presidente da TUI disse que pessoas que estavam no local, durante a briga, afirmaram que um membro da Bamor foi quem atirou contra os da Imbatíveis. O presidente ressaltou que campanhas contra a violência são feitas.

"Aos torcedores, peço que eles vejam as lágrimas dessa mãe e percebam que temos que competir para ser a melhor torcida e não para ver quem mata mais. Bandido é quem disputa para isso", disse Gabriel Oliveira, no enterro de Mateus.

Cristóvão Contreiras, conselheiro da Bamor, negou que tenha havido confronto entre as torcidas. "Não teve nada a ver com torcida organizada", afirma.

Despedida

Em clima de muita comoção e apreensão, amigos e familiares de Mateus foram, na tarde desta segunda, ao Cemitério de Plataforma se despedir do jovem. Eles não quiseram falar com a imprensa sobre o crime.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do DHPP.

