Atentado mata homem e deixa outro ferido em Vale dos Lagos

Um homem foi assassinado e outro ficou ferido em um atentado na noite desta sexta-feira, 5, no Vale dos Lagos, em Salvador. As vítimas Elton Souza Araújo, 30 anos, e Vagner Félix da Silva, 19 anos, eram vizinhos.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), os dois estavam próximo de casa, na rua Professor Milton Santos, por volta das 23h45, quando quatro homens armados chegaram em um Celta e atiraram contra as vítimas.

Elton foi baleado no peito, chegou a ser levado para o Hospital São Rafael, mas não resistiu aos ferimentos. Já Vagner foi baleado na cabeça e no tórax e está internado na mesma unidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.

Região metropolitana

Um homem foi morto dentro de casa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada deste sábado, 6. Francisco de Assis, 49 anos, foi baleado no ombro na rua Pernambuco. Não há informações sobre as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio.

adblock ativo