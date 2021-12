Atentado em praia da Barra deixa dois feridos

Um atentado deixou dois feridos e causou pânico entre os banhistas que aproveitavam a praia no Porto da Barra na tarde de domingo, 3. Mesmo com uma viatura da Polícia Militar (PM) próxima ao local, um homem de camisa branca disparou do píer situado no Forte de Santa Maria em direção a dois homens que estavam na praia.

Os disparos atingiram Yuri dos Santos Matos e Júlio César dos Santos. Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O HGE não divulgou informações sobre o estado de saúde da dupla. Policiais informaram apenas que uma das vítimas está em estado mais grave do que a outra.

Integrantes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam em flagrante um homem acusado de efetuar os disparos. Apesar de combinar com a descrição fornecida pelos banhistas, Átila Silva Souza negou à polícia que tenha cometido o crime . A arma utilizada foi jogada no mar, mas a polícia conseguiu recuperá-la. Uma rixa entre os envolvidos pode ter motivado os tiros, de acordo com a hipótese policial. Na praia, lotada de banhistas, houve pânico e correria durante os tiros. Ao menos duas pessoas foram conduzidas ao hospital após o incidente, entre elas uma gestante.

Indignação - Morador da região, o mecânico Carlos Alberto Ferreira, 53, estava revoltado com a sensação de insegurança. "É um absurdo. Estamos à mercê da vagabundagem", disse. Segundo ele, embora sejam raros os tiroteios no local, furtos a turistas têm acontecido frequentemente.Segundo testemunhas, um dos jovens atingidos não era o alvo do acusado. Elas não souberam precisar se é Yuri ou Júlio, pois o conhecem apenas como Negão.

Os banhistas disseram que o jovem corria em meio ao tumulto quando foi baleado nas costas.De acordo com relatos dos banhistas, policiais chegaram a disparar contra o criminoso. A PM nega. O comerciante Gilcélio Ferreira, que atua há mais de dez anos no local, acredita que o atentado foi motivado por uma briga entre facções rivais de Brotas e Cosme de Farias. "Conheço um dos meninos. Ele não é envolvido em nada", acrescentou.

O comerciante disse que, na hora dos disparos, fugiu do local. "Com bala perdida por aí, quem vai ficar?". Frequentadora assídua do local, a cozinheira Elisângela Santos também afirma que um dos jovens baleados era conhecido dos banhistas. Para ela, o rapaz foi atingido por uma bala perdida.

"Todos aqui se conhecem e sabem que ele não era o alvo. Ele estava brincando com outros meninos momentos antes", afirma.Ela disse ter ficado indignada com o ocorrido. "A gente vem para se divertir, brincar. Nunca imagina que isso vai ocorrer em uma praia", ressaltou. Elisângela estava na praia com cinco crianças - três filhos e dois vizinhos - no momento dos tiros.



