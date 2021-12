Atentado em frente a lan house fere duas pessoas

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 21 anos foram baleados durante um atentado praticado por dois homens que chegaram à Rua Jaguar, em Nova Brasília de Valéria, com os rostos cobertos, aos gritos de "Polícia! Polícia!" e atirando.

Segundo a Polícia Civil, Mateus Santos da Silva, 21, e o adolescente foram surpreendidos quando estavam em frente a uma lan house com mais quatro pessoas no final da tarde de segunda-feira, 18. Um deles usava um uniforme de operário. Os suspeitos fugiram sem levar nada.

Outra versão

Mateus foi ferido na cabeça, coluna e em um dos ombros e o adolescente no queixo e no pescoço. Eles foram levados ao Hospital do Subúrbio, onde permaneciam internados até a noite, segundo o major Elson Pereira, comandante da 31º CIPM (Valéria). "Recebemos informações de populares de que um atirou no outro", disse o major.

