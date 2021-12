Atendimentos do Mais Médicos são iniciados nesta terça-feira

Os 18 médicos brasileiros formados no País que integrarão o programa Mais Médicos em unidades de saúde de Salvador foram recebidos nesta segunda-feira, 2, na Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Inicialmente, eles passaram por um momento de acolhimento com os coordenadores dos distritos sanitários onde trabalharão para conhecer o sistema de saúde local e as diretrizes do programa.



Das 58 vagas abertas para Salvador, apenas 39 foram preenchidas. Ao todo, 30 médicos brasileiros e nove estrangeiros tiveram as inscrições homologadas pelo Ministério da Saúde.

Desses, porém, apenas 18 brasileiros e cinco estrangeiros se apresentaram. Os demais têm até sexta-feira, 6, para comparecer nas secretarias municipais da Saúde.

Segundo o secretário da pasta, José Antônio Rodrigues, alguns participantes afirmaram que tiveram problemas com a documentação e com o envio de passagens aéreas pelo ministério, o que motivou o atraso.



Os profissionais serão alocados em 29 postos de saúde. Terão prioridade três distritos sanitários: subúrbio ferroviário, São Caetano/Valéria e Cajazeiras.

Os médicos que já estão com a documentação em dia passam a atender a partir desta terça-feira, 3. Nos dias 16, 17 e 18 deste mês, eles participam, com os profissionais estrangeiros, de um curso de adaptação.

Estrutura - Interessada em trabalhar na área de saúde da família, a médica Conceição Abreu aderiu ao programa por um período de seis meses. "O programa tem coisas boas e outras incoerentes, mas foi feito o compromisso de oferecer estrutura. Se cumprirem com o prometido, ficarei mais tempo", disse.

Dois profissionais que não quiseram se identificar, porém, afirmaram que já desistiram do programa em razão das péssimas condições de estrutura dos postos de saúde onde foram alocados.

