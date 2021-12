Atendimento pelo SUS em clínicas está mantido, diz Ahseb

Em assembleia realizada nesta sexta-feira, 1º, os representantes do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Estado da Bahia (Sindhosba), da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb) e da Federação Baiana de Saúde (Febase) decidiram não suspender o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas clínicas e hospitais de Salvador.

Os representantes decidiram que por conta da proximidade com o Carnaval, festa de rua onde a procura por atendimento médico aumenta, o serviço será mentido até o dia 18 de fevereiro. No dia 15, uma nova reunião vai acontecer para decidir se o atendimento será suspenso ou não.

Caso o serviço seja suspenso, 200 unidades podem não atender pelo SUS, o que equivale a cerca de 15 a 20 mil atendimentos e procedimentos, entre pequenas cirurgias, consultas, imobilizações e curativos, indisponíveis gratuitamente à população por dia.

De acordo com a Sindhosba, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não repassa os valores desde novembro de 2012. A dívida chega a 19 milhões. Ainda segundo a Sindhosba, todos os funcionários do setor de saúde, isso envolve enfermeiros, auxiliares e médicos ameaçam paralisar o atendimento do SUS porque já estão há dois meses sem receber os salários.

