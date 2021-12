Atendimento oftalmológico e exames de mamografia são feitos gratuitamente na Calçada

Os moradores da Calçada e adjacências receberão entre os dias 7 e 9 de maio os projetos "Vida + Rosa" e "De Olho na Saúde", que irão disponibilizar exames de mamografia e atendimento oftalmológico de forma gratuita no Supermercado Mercantil Rodrigues, a partir das 7h.

Nos dias 7 e 8 de maio serão disponibilizadas 80 senhas por dia para mulheres acima de 35 anos com o objetivo de incentivar a detecção precoce do câncer de mama. Já no dia 9 de maio, serão oferecidos 250 fichas para atendimento oftalmológico, para proporcionar orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares para pessoas acima de 55 anos.

Os interessados nos serviços devem comparecer ao local com RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. A ação é promovida pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (Ints).

