Atendimento em três SACs será modificado nesta semana

Por conta de festividades em celebração ao Senhor do Bonfim na capital e região metropolitana, os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Comércio e de Lauro de Freitas terão seus expedientes modificados nesta semana. O mesmo acontecerá na unidade do município baiano de Senhor do Bonfim.

O SAC Lauro de Freitas, na região metropolitana, não funcionará na quarta-feira, 15, por causa do feriado municipal para comemorar o padroeiro da cidade, Santo Amaro e Ipitanga. Já o posto do Comércio fechará na quinta-feira, 16, devido a Lavagem do Senhor do Bonfim.

Na sexta-feira, 17, o município de Senhor do Bonfim (a 384 quilômetros de Salvador) presta homenagem ao seu padroeiro. Com isso, interromperá as operações da unidade do SAC nesta data.

O atendimento aos três postos SACs retornará no primeiro dia útil seguinte.

