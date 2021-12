Atendimento de hemodiálise no Espanhol segue até dia 30

Os pacientes de hemodiálise encaminhados para o Hospital Espanhol pela rede municipal de saúde continuarão a ser atendidos na unidade até o final deste mês, quando serão transferidos para outras três conveniadas da prefeitura na mesma região.

A informação é do secretário da Saúde de Salvador, José Rodrigues Alves. Segundo o gestor, cerca de 70 pacientes encaminhados pelo município ainda fazem o procedimento de filtragem do sangue na unidade. Porém não há mais leitos de internamento disponíveis para este tipo de tratamento.

Por isso, há um mês a administração da unidade solicitou que a gestão municipal não enviasse novos pacientes de hemodiálise para se tratarem no local.

"O serviço do Espanhol é de qualidade, diferenciado. É com muita tristeza que nos deparamos com essa situação [do fechamento da unidade]", afirmou Alves à equipe de reportagem de A TARDE.

Conforme o secretário, já não há pacientes de outras especialidades encaminhados pela rede municipal internados no Hospital Espanhol. Os últimos 17 remanescentes receberam alta médica durante esta semana.

Sem impacto

De acordo com Rodrigues Alves, o sistema de saúde de Salvador não deverá ser impactado com o iminente fechamento da unidade centenária. Isso porque, explica o gestor, providências já haviam sido tomadas pela prefeitura, diante da crise que se arrastava no hospital.

"Fomos demandando pacientes para outras unidades conveniadas com a rede municipal de saúde, por conta desta crise. Com isso, o impacto foi diluído ao longo do tempo. Já não contávamos com o Espanhol há algum tempo", disse Alves.

Reunião nesta quarta

O Hospital Espanhol pediu mediação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) para tentar solucionar, a curto prazo, a crise financeira que a unidade enfrenta há mais de um ano.

Uma reunião com os secretários de Saúde, José Antônio Rodrigues Alves (municipal), e Washington Luís Couto (estadual), representantes da unidade hospitalar e promotores de Saúde e de defesa do consumidor está marcada para as 14h desta quarta-feira, 10, na sede do MP-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Apenas cinco pacientes estão internados e 290 fazem tratamento de hemodiálise, único atendimento que está sendo prestado, segundo o presidente do conselho administrativo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência (RSEB), Demétrio Moreira. Conforme o conselho administrativo da unidade, 250 leitos estão fechados.

Atendimento foi suspenso e pacientes estão sendo redirecionados (Joá Souza | Ag. A TARDE)

