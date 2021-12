Atendente de lan house é preso por golpes em cartões de crédito

O atendente Raphael Meira da Silva, de 34 anos, foi preso por policiais da 16ª DT, localizada(Pituba). Ele é suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito de clientes da lan house onde ele trabalhava há oito anos, no bairro do Itaigara.

A Polícia Civil estima que ele tenha feito, pelo menos, 150 vítimas e dado um prejuízo de cerca de R$ 500 mil.

“Ele fotografava os cartões de crédito dos clientes e ficava de olho nas senhas. No celular dele, achamos fotos de diversos cartões de crédito e dados dos clientes da lan house”, afirmou a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT.

Investigadores

De posse das informações, Raphael fazia compras pela internet. “Ele comprava de tudo, de perfume a colchão. Recentemente, ele comprou um colchão para o filho. Inclusive ele também é suspeito de colocar crédito em celulares de pessoas que estão no sistema prisional”, completou a titular da 16ª DT.

A delegada Maria Selma Lima informou ainda que busca identificar quem é a pessoa que informava o atendente Raphael Meira da Silva sobre os números dos celulares que deveriam receber o valor da recarga de crédito.

Em depoimento na 16ª DT, Raphael confessou praticar o crime há dois anos mas os investigadores suspeitam que o golpe era aplicado por ele há mais tempo.

Cautela

O caso do atendente que fotografava cartões de crédito sinaliza a importância de cautela e toda atenção dos frequentadores de lan-house em especial com a posse de documentos pessoais a fim de evitar golpes..

adblock ativo