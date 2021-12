Ateliê musical produzirá instrumentos com PVC

O Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) inaugurou nesta quina-feira, 12, o segundo ateliê para fabricação de instrumentos sinfônicos utilizando canos PVC. A iniciativa faz parte do projeto Orquestra Plástica, patrocinado pela Braskem e pelo governo do estado.

O novo Atelier de Lutheria de Plástico do Neojiba vai funcionar no Cesa (Centro Educacional Santo Antônio); escola de tempo integral das Obras Sociais Irmã Dulce, sediada no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador.

Neste espaço, o Neojiba implantou em 2011 seu primeiro Núcleo de Prática Orquestral e Coral, que hoje atende cerca de 300 crianças e adolescentes. "O Orquestra Plástica é um projeto único, uma ideia genial", afirma Hélio Tourinho, gerente de relações institucionais da Braskem.

Durabilidade

"Aqui adolescentes e jovens aprendizes vão conhecer a história e aprender a essência do ofício da lutheria. Além de violinos e violas, que já fazemos em diversos tamanhos com cano PVC, iremos iniciar a produção de violoncelo a partir deste material. Queremos também iniciar os estudos para futuramente confeccionar contrabaixos", diz Alan Jonas, coordenador técnico e pedagógico do Orquestra Plástica do Neojiba.

Os instrumentos feitos com cano PVC têm maior durabilidade em decorrência da resistência à umidade, maior resistência a impactos físicos e menor custo de manutenção. Além de serem fabricados com matéria-prima reutilizável.

