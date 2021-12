Até o Carnaval, Salvador terá uma festa a cada dois dias

Faltam cerca de 60 dias para o Carnaval, e Salvador, como boa anfitriã, já está em clima de festa. De hoje até o dia 7 de fevereiro – data que marca a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo –, a capital baiana será palco de, pelo menos, um evento a cada dois dias.

São ensaios, lavagens, shows, festivais de música e programações diversas que reúnem grandes nomes da axé music, como Psirico, Léo Santana, até o samba-reggae do Ilê Aiyê e Olodum.

Além de servirem como preparação para a folia momesca, os eventos prometem movimentar o setor turístico e hoteleiro da cidade. A prefeitura estima que 2,4 milhões de pessoas sejam recebidas na capital durante todo o verão. A chegada dos turistas a Salvador deverá movimentar cerca de R$ 4 bilhões, segundo dados da prefeitura.

Cerca de 85% deles são oriundos do Brasil e 15% estrangeiros. Entre os brasileiros, a maioria deles é de paulistas, cariocas, mineiros, pernambucanos e sergipanos. Dos internacionais, boa parte é formada por argentinos, franceses, alemães e chilenos.

A gestão municipal prevê ainda que, ao longo do verão, a taxa de ocupação média dos hotéis deve chegar a 70%. Para o Carnaval, a prefeitura antevê que 800 mil visitantes cheguem entre o final de janeiro e começo de fevereiro – números que, segundo a prefeitura, devem ir além da lotação hoteleira e movimentar não só as festas de rua mas restaurantes, museus e praias em todo o estado.

De acordo com a presidente da seccional baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-BA), Ângela Carvalho, os eventos pré-Carnaval são alguns dos principais atrativos do verão. A maior parte dos turistas que chegam neste período a Salvador, segundo ela, buscam por entretenimento.

"A faixa etária dos turistas que buscam Salvador como destino no verão é muito ligada às festas que movimentam o calendário de eventos antes do Carnaval", disse.

Programação

A programação do verão soteropolitano envolve desde ritos religiosos até eventos privados que já fazem parte do calendário anual de festas da cidade.

As festividades foram iniciadas na última segunda-feira, com as comemoração em homenagem a Santa Bárbara, no Pelourinho. Hoje é a vez dos fiéis tomarem as ruas do Comércio para saudar Nossa Senhora da Conceição da Praia (veja mais abaixo).

Nos dias que antecedem a virada do ano, a animação continua. Até o final deste ano, Cortejo Afro, Gerônimo e Olodum vão ocupar os largos do Pelourinho durante a semana, com shows privados, que custam entre R$ 20 e R$ 100.

Para comemorar a virada, a prefeitura preparou o Festival Virada Salvador, que vai contar com 29 atrações que vão se apresentar em um palco montado na Boca do Rio, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Após o Réveillon, tem início a temporada 2018 de ensaios de bandas como Harmonia do Samba, Psirico e o cantor Leo Santana. Estão previstos ainda apresentações do É o Tchan e Filhos de Jorge, ainda sem data definida (confira abaixo).

Entre as festas populares de janeiro, destaca-se a tradicional Lavagem do Bonfim, segunda maior festa popular do estado, ficando atrás apenas do Carnaval. Em 2018, a festa vai acontecer no dia 11 de janeiro e promete reunir religiosos e o público que busca diversão nas bandinhas e charangas que seguem do Comércio ao Bonfim.

Quando fevereiro chegar, o ritmo de festas aumenta. Na semana que antecede o Carnaval – marcado para acontecer até 14 de fevereiro –, estão programadas a lavagem de Itapuã (dia 1º) , a festa de Iemanjá (2) e as festas Fuzuê (3) e Furdunço (4).

Clique na imagem para ampliá-la

