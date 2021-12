Ataques de morcego fazem prefeitura intensificar ações

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), segue provendo ações de combate à raiva na região de Patamares, após denúncias de moradores de que cães de estimação estariam sendo atacados por morcegos.

Com isso, equipes do CCZ reforçaram a vacinação antirrábica nos animais no bairro e realizaram atividades educativas para alertar a população sobre o risco de contato com o animal silvestre.

"Estamos há mais de 12 anos sem registro de raiva humana em Salvador e o CCZ continua intensificando o monitoramento para evitar a circulação do vírus na cidade. Por isso é importante que os responsáveis por cães e gatos que por não vacinaram seus bichos no ano passado procurem o posto de saúde para imunizá-los, fechando a cadeia de proliferação da doença", orientou Aroldo Carneiro, coordenador do Programa de Combate à Raiva, por meio de comunicado.

Segundo ele, a presença dos morcegos não representa risco à saúde, já que esses animais não costumam atacar as pessoas. No entanto, eles não podem ser manipulados diretamente porque a transmissão do vírus ocorre com a saliva do animal.

Aroldo ainda ressaltou que os morcegos são animais silvestres protegidos por lei e importantes para o equilíbrio ecológico. Por isso, não podem ser eliminados ou presos sem a autorização de órgãos ambientais.

"Sempre que encontrar um morcego em local e horário não habitual, apresentando dificuldade para voar ou morto, o cidadão deve entrar em contato imediatamente com o CCZ pelos telefones 3611-7308 ou 156. Os animais devem ser mantidos isolados até a chegada dos profissionais do órgão", esclareceu.

As pessoas que tiverem contato com qualquer animal suspeito de raiva devem lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar o serviço de saúde.

Em maio deste ano em Roraima, um adolescente de 14 anos morreu após contrair raiva, transmitida a partir de um gato. O exame sorológico realizado na vítima indicou que o vírus foi inicialmente desencadeado por meio de um morcego.

Prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza vacina e soro antirrábico para humanos em caso de ferimentos provocados por animais suspeitos. A relação dos postos de vacinação está disponível no site da secretaria.

