Ataque que deixou três mortos na praia de Jaguaribe foi rápido, 'em torno de um minuto', aponta delegado

O delegado, José Bezerra, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou nesta quarta-feira, 6, em entrevista ao Jornal da Manhã, na Rede Bahia, que o ataque que matou três pessoas na praia de Jaguaribe, orla de Salvador, foi bastante rápido. "Essa ação foi muito rápida, em torno de um minuto", disse.

No ataque, que ocorreu na tarde desta terça, 5, três pessoas morreram e três ficaram feridas, após dois homens chegarem à praia e um deles disparar contra um grupo de amigos. Lucas Santos de Souza, de 27 anos, foi o alvo dos tiros, morrendo ainda no local.

Outras duas vítimas foram Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, 20, e o adolescente Igor Oliveira Lima Filho, 17. A jovem estava na praia com a mãe, que também foi atingida de raspão, mas passa bem.

O corpo da jovem será sepultado no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação, no final da tarde desta quarta. Já o corpo do adolescente será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, no início da tarde.

"A princípio, a investigação aponta a presença de dois criminosos. Um deles visivelmente portava arma de fogo. Pelo cenário que nós encontramos no local, somente ele realizou os disparos. O segundo indivíduo estaria possivelmente dando segurança a esse atirador. Essa ação foi muito rápida, em torno de um minuto. Logo após os disparos eles fugiram, segundo consta, fazendo uso de uma motocicleta", explicou o delegado.

Além disso, segundo Bezerra, imagens fornecidas por testemunhas devem contribuir na identificação dos suspeitos, que até então, não foram presos. A motivação do crime não foi detalhada, pois segundo o diretor do DHPP, o adiantamento de informações sobre a investigação poderia atrapalhar o andamento do caso.

Outra vítima, mas que está em estado grave, é o jovem André Luiz Cunha dos Santos. Ele foi socorrido para a UPA e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

