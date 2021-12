Ataque de neto que matou avó foi inesperado, segundo familiares

Kayure Delano de Vasconcelos Bezerra, 20 anos, será apresentado à imprensa nesta segunda-feira, 7, na sede do Departamento de Homicídios (DHPP), no bairro da Pituba.

Ele é suspeito de matar a facadas a avó, Rosana Maria de Vasconcelos Moreira Lima, 55, e esfaquear o avô, Francisco Moreira Lima Júnior, 48, na tarde do sábado, 5, em Patamares. O crime ocorreu dentro do apartamento 402, do Edifício Terrazzo Verona, na Rua Bicuíba, na Colina A, onde eles moravam.

Francisco foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) com ferimentos no ombro esquerdo, na mandíbula, mãos e tórax e, ontem à tarde, foi transferido para o Hospital Português, na Barra.

Após matar a avó e esfaquear o avô, Kayure pulou do 4ª andar e tentou fugir, mas foi preso por policiais da 15ª CIPM (Itapuã). Domingo à tarde, ele foi ouvido no DHPP.

Ataque inesperado

Francisco relatou aos policiais civis do HGE que, quando Rosana foi esfaqueada, estava na sala assistindo um jogo de futebol na TV. Ao ouvir os gritos dela, tentou ajudá-la, mas foi agredido pelo neto com uma faca e um martelo. Segundo um amigo dele, Kayure é filho da filha de Rosana, mas foi criado pelo casal desde os dois meses de vida. Eles estavam morando em Salvador há pouco mais de dois anos. Rosana era natural da Paraíba e Francisco é do Maranhão. Domingo à tarde, uma irmã de Rosana foi ao IML para liberar o corpo, que deve ser enterrado na Paraíba.

adblock ativo