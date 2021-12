Ataque a barbearia deixa cinco feridos no bairro de Brotas

Quatro jovens foram baleados e outro ficou ferido na noite desta sexta-feira, 12, durante um ataque a tiros a uma barbearia localizada na avenida Caetano, na Ladeira do Acupe, no bairro de Brotas, em Salvador. A situação ocorreu às 21h, quando as vítimas eram atendidas no estabelecimento e foram surpreendidas por homens armados que que chegaram atirando. Em seguida, os suspeitos fugiram de carro.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), foram atingidos pelos disparos Valnei dos Santos de Oliveira, de 20 anos, Wesley Brito da Cruz, de 25, José Carlos Lima Júnior, de 26, e Mário Tyson Pereira Borges da Silva, de 23. Já Romualdo Alves de Souza, de 22, teve escoriações após cair na tentativa de fugir dos criminosos.

Após o atentado, as vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde seguem internadas neste sábado, 13. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos jovens. A autoria e motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil.

