Atacante do Vitória tem carro roubado na Estrada do Coco

O atacante chileno Jean Pineda, do Vitória, teve seu carro roubado na madrugada deste sábado, 22, na Estrada do Coco, situada no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As informações são do site Acorda Cidade.

O crime aconteceu por volta das 2h, nas mediações do km 10 da rodovia, próximo a entrada de Arembepe. O jogador estava com a família quando foi abordado pelos bandidos, conforme o site.

Além do veículo, os criminosos levaram alguns pertences. O crime foi registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

