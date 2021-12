Astrólogos fazem previsões para o Ano Novo

O ano de 2013 promete ser de renovação. Regido pelo planeta Saturno, que está no signo de escorpião, o novo ciclo que se inicia é uma boa época para organizar as finanças e regularizar tudo o que estiver em débito, diz a astróloga Gicele Alakija, que orienta os devedores a terem maior cuidado com o fisco e com os investimentos arriscados.

A astróloga ressalta que a influência exercida pelo planeta vai proporcionar reflexões sobre as atitudes tomadas no dia a dia. "Saturno vai nos obrigar coletivamente a uma revisão profunda de tudo que precisamos nos desapegar. Nesta posição, ele nos diz também que não devemos controlar e interferir no curso natural das coisas, pois tudo tem seu tempo de viver, crescer e morrer".

Segundo o horóscopo chinês, este também será o ano da serpente, que começa no dia 10 de fevereiro e vai até 30 de janeiro de 2014. Isto significa que o período é propício para refletir e observar cuidadosamente o que se passa em volta, para se alcançar o equilíbrio entre a razão e a emoção. No ano da serpente, que corresponde ao signo de Touro, o mês mais favorável é novembro; já o dia de sorte é sexta-feira. Quem é ligado em números, pode apostar no 6.

No Candomblé, apesar de existir um orixá do ano, ele é escolhido de acordo com cada terreiro, como explica a mãe de santo Lindinalva Rosa, a mãe Naná. "O sacerdote principal vai saber qual o orixá regente da Casa quando amanhece o dia 1º de janeiro. Cada pessoa cultua um, mas a essência é a mesma", diz.

Mãe Naná ressalta que Ogum está sendo apontado como o orixá de 2013. Caso se concretize, o "comandante-guerreiro" vai influenciar o desenvolvimento e a tecnologia, já que foi o primeiro a transformar o ferro em armas de caça. A cor que vai predominar com Ogum será o azul-índigo.

Alguns sites esotéricos, porém, sugerem que o ano será regido por Obaluaê. Apesar de ser considerado o orixá da morte, a regência indica que um período de transformações está por vir.

Previsões - Após as eleições municipais de 2012, o desempenho do prefeito eleito de Salvador, ACM Neto, é uma das curiosidades dos soteropolitanos para 2013. A pedido do Portal A TARDE, o astrólogo Douglas Schmalz consultou os astros e revelou a previsão para a política na capital baiana.

De acordo com o astrólogo, Neto está em uma fase protegida e guiada, o que pode levá-lo ao caminho do sucesso. Para vencer os desafios desta gestão, o novo prefeito deverá utilizar suas qualidades da forma correta. "É um ano de crescimento e autodesenvolvimento, que exige uma busca consciente e um esforço deliberado para estimular o progresso. Neste aspecto, é oferecida a ele a oportunidade de expansão positiva através do trabalho", explica.

No meio musical, o ano também promete ser de muito sucesso para artistas que se destacaram em 2012. O cantor e compositor Carlinhos Brown, por exemplo, deve passar por alguns desafios que lhe permitirão alcançar novos caminhos na vida pessoal. "O ano pode apresentar, inicialmente, inquietudes e insatisfações. Entretanto, logo após esta fase, propõe crescimento e oportunidades. A relação que ele mantém com os outros favorece a execução de novos projetos, mas a indicação é manter os pés no chão e não esquecer das questões práticas", enfatiza o astrólogo.

Já as musas Ivete Sangalo e Claudia Leitte podem esperar um ano de otimismo e realizações pessoais. Com mais autoconfiança, Ivete passará por um 2013 de entusiasmo. As áreas mais produtivas na vida da cantora estão relacionadas a viagens, religião, influência social e humanitária. "A sua busca pelo progresso pode beneficiar muitas pessoas. O potencial em unir talentos vai permitir que a energia de Ivete flua na solução de questões sociais. Ela pode se tornar porta-voz ou represente de uma causa", diz Douglas.

Claudia Leitte, por sua vez, deve focar as energias nas suas realizações e na ampliação da sua imagem pessoal. "De forma geral, o ano de 2013 possibilitará a Claudia novas propostas de expressão pessoal e de carreira, desde que sejam desenvolvidas bases sólidas e equilibradas de segurança e responsabilidade, pois o ano exigirá muito trabalho", prevê o astrólogo.

