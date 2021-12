Assoreamento prejudica a pesca

Belmonte - Um banco de areia formado na foz do Rio Jequitinhonha em Belmonte, a 695 km de Salvador, extremo sul da Bahia, vem impedindo, há cerca de um mês, a saída dos pescadores para o mar. Prefeitura, Colônia de Pescadores e Marisqueiros e Associação de Pescadores afirmam não ter dúvida de que o problema foi causado por interferência na vazão do rio e que a responsável é a Hidrelétrica de Itapebi, administrada pela Itapebi Geração de Energia S/A, empresa controlada pelo Grupo Neoenergia.

Relatam os pescadores que problema semelhante ocorreu em 2006 no município e teria sido causado também pela hidrelétrica. Na época, a situação foi resolvida com a retirada do banco de areia, que hoje se estende por cerca de 800 metros.

Pescadores mais velhos, como Hernandes de Almeida, 56 anos, lembram que a correnteza do Rio Jequitinhonha, antes da construção da hidrelétrica, era mais forte. Sem ter como sair para o mar, os pescadores estão tendo de se virar para pescar no rio, que há tempos, dizem eles, já não dá tantos peixes. “Dá para pegar robalo, caçari, carapiba e tilápia. Mas é pouco para o tanto de pescador”, disse o presidente da Colônia de Pescadores e Marisqueiros Z21 de Belmonte, José Carlos Pereira da Motta.

A sugestão encontrada é a dragagem no local. Caso nada seja feito, pescadores ameaçam ir à Justiça. O Grupo Neoenergia, por meio da assessoria de imprensa, divulgou que “a Usina de Itapebi é considerada do tipo a fio d’água, isto é, não possui capacidade de armazenamento relevante e, desta forma, toda a água que chega precisa transpor o barramento, seja através das turbinas ou de vertedouro, não impactando, portanto, no regime hidrológico do Jequitinhonha”.

