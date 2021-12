Associados ao transporte complementar fazem carreata em Salvador

Associados à Cooperativa dos Permissionários do Subsistema de Transporte Especial Complementar do Município de Salvador (Coopstecs) realizam uma carreata na manhã desta quarta-feira, 20, sentido Shopping da Bahia. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) eles estavam reunidos no Largo do Retiro, nas proximidades do restaurante Rodeio. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30.

De acordo com o órgão, os manifestantes pedem a integração entre o transporte complementar e o metrô. Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o movimento afetou o trânsito nas imediações do Shopping da Bahia, mas já o tráfego já voltou a fluir.

Carreata passando pela Avenida ACM, sentido Shopping da Bahia. Trânsito congestionado. pic.twitter.com/MNgHPfY7ZV — Transalvador (@Transalvador1) September 20, 2017

Carreata na Rótula do Abacaxi, sentido Avenida ACM. Trânsito congestionado. — Transalvador (@Transalvador1) 20 de setembro de 2017

