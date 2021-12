Associação promove ação solidária no bairro da Barra

Teve início neste sábado, 20 de junho, uma ação solidária que consiste na doação de alimentos, itens de higiene e vestuário. A iniciativa está funciona das 9h às 17h, até o dia 27 de junho, na esquina da Rua Recife com a Rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra.

A ação promovida pela Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) em parceria com os participantes do grupo 'Dissemine Amor na Barra' montou uma barraca com os dizeres “Quem tem põe, quem não tem tira”. A ideia é que os moradores e comerciantes que puderem, possam doar alimentos não perecíveis, para as pessoas mais necessitadas do bairro.

O presidente da Amabarra, Waltson Campos, afirma que a ação começou ajudando ambulantes que trabalham no bairro e agora pretende atingir um público maior. “Os doadores podem deixar os donativos no carro e assim que passarem por lá, é só colocar sobre a banca. A ideia é ajudar os que mais necessitam”, ressaltou.

