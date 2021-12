Associação faz campanha de incentivo à doação de órgãos

Para quebrar a resistência à doação de órgãos no país, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) lançou uma campanha. O objetivo é estimular o diálogo sobre o tema. Em Salvador e no interior da Bahia, hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) também participam de ações para conscientizar pacientes e familiares sobre a importância de doar órgãos.

O coordenador estadual de transplantes da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Eraldo Moura, diz que o objetivo é envolver os profissionais de saúde no processo de informação. "Com informações, a doação se torna muito mais tranquila", disse Moura.

A ideia da campanha é que as pessoas informem os parentes sobre o desejo de ser doador de órgãos. Segundo José Medina Pestana, presidente da ABTO, a campanha será promovida durante a realização de eventos religiosos e por meio de caminhadas temáticas.

Será também realizado um trabalho de motivação com as equipes de transplante. Está ainda previsto um convênio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O papel da CBF será permitir a exibição de faixas em favor da campanha durante jogos do Campeonato Brasileiro.

Desinformação - Medina apontou como principal fator da recusa das famílias em autorizar a doação de órgãos o fato de o potencial doador não ter informado em vida se queria ou não o procedimento. "Não costuma ser baseado em um dogma religioso ou cultural", explica.

Mas, de acordo com o presidente da ABTO, a doação do órgão pode trazer equilíbrio para os parentes que vivem o momento delicado da morte de alguém querido. "A família vai poder satisfazer o último desejo daquela pessoa", argumenta Medina.

Segundo a ABTO, cerca de 30,5 mil brasileiros aguardam a doação de um órgão ou tecido. Outro objetivo da campanha é reduzir as disparidades geográficas no País quanto à doação de órgãos.

Estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina apresentam desempenhos que são considerados extraordinários.

A avaliação é de José Medina. Nesses lugares, de acordo com levantamento da ABTO, a aceitação entre os potenciais doadores fica entre 26 e 15 pessoas por grupo de um milhão da população.

Porém, em estados como Bahia, Amazônia e Mato Grosso, o índice é muito inferior: fica entre 0,6 e 6,1.

Modelo - No Estado de São Paulo, a taxa média de doadores de órgãos foi 20,5 por milhão de pessoas em 2011, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde - índice similar ao de países como França (23,8) e Itália (21,6).

Na região metropolitana de São Paulo, a taxa é de 29 doadores por milhão, número próximo ao da Espanha, considerado país-modelo de transplantes no mundo.

Espera - Iara de Angeles Fortes Lobato, 47 anos, moradora de Taubaté, São Paulo, foi uma das integrantes da fila de espera que conseguiram um transplante. A professora aposentada sofre de fibrose cística genética, doença que acabou por afetar seu pulmão.

Iara conta que esperou durante quase dois anos na fila. "Quando fala que a gente está inscrito em fila e vem assinar os papéis, a cabeça balança um pouco. A gente fica preocupada, triste. Às vezes entra até em depressão", relata.

O período de espera, para ela, foi de bastante sofrimento. "Para a situação que eu estava vivendo foi bem demorado, porque eu usava oxigênio continuamente, estava totalmente debilitada, não conseguia fazer nada".

Ela diz que chegou a imaginar como seria quando recebesse a tão aguardada ligação de telefone avisando que faria o transplante de pulmão. "Vivia totalmente preparada. Para todo lugar que ia, não podia passar do limite de duas horas de viagem para chegar ao hospital", conta.

