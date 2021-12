Associação dos Defensores Públicos denuncia violência da PM contra servidora

A Associação dos Defensores Públicos do Estado da Bahia (Adep-BA) divulgou uma nota de repúdio a um ato de violência que teria sido praticado por uma guarnição da Polícia Militar (PM) contra a defensora pública Elisa da Silva Alves, no último domingo, 11.

De acordo com a nota publicada pela instituição, o episódio ocorreu na avenida Centenário após a defensora intervir ao observar uma "abordagem agressiva e desproporcional de membros do Esquadrão da Polícia Montada a um cidadão". De acordo com a Adep, a defensora pública teria sido agredida verbal e fisicamente por PMs.

Em nota, a PM afirmou que assim que tomou conhecimento adotou todas as providências e instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o excesso cometido pelo agente.

