Associação denuncia "clima de terror" no Quilombo Rio dos Macacos

Remanescentes do Quilombo Rio dos Macacos, área localizada entre Salvador e Simões Filho, denunciam o que classificam como "clima de terror" instaurado na área. De acordo com os quilombolas, desde a morte de José Isídio Dias, mais conhecido como "Seu Vermelho", de 89 anos, no dia 25 de novembro, que a comunidade vem sofrendo com arrombamentos e a presença de estranhos rondando as casas.

Segundo nota pública divulgada pela associação dos remanescentes, a ação ameaçadora vem ocorrendo durante a noite. Órgãos de polícia e de direitos humanos teriam sido acionados, porém, conforme o texto, sem respostas efetivas. "Até o momento, nenhuma medida de proteção para os moradores e território em risco foi articulada ou implementada e as famílias seguem noites em claro", diz o relato publicado nas redes sociais.

Os quilombolas também ressaltam que atos de violência estão ocorrendo justamente após lideranças da comunidade participarem da 174ª sessão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no Equador, e a determinação judicial para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) conclua o processo de titulação do território para os moradores do Quilombo Rio dos Macacos.

"Episódios de terror e violência acontecem à medida que o processo de titulação do território avança. Estamos pedindo socorro! Medidas de proteção tem que ser acionadas e efetivadas urgentemente dentro do nosso território. Vamos resistir!".

A área é alvo de disputa entre quilombolas e a Marinha do Brasil, responsável pela Vila Naval da Barragem - conjunto habitacional localizado às margens da BA-528 destinado às famílias dos militares.

Crime

Segundo a 22ª Delegacia Territorial, a morte de José Isídio está relacionada com uma dívida de R$ 5 mil, sendo o devedor o principal suspeito de cometer o crime. "Seu Vermelho" foi assassinado brutalmente com golpes de machadinha. A identidade do assassino ainda não foi divulgada.

Nota foi publicada nas redes sociais | Foto: Divulgação

