Associação de moradores quer acabar com trios e camarotes no Carnaval da Barra

A Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) pediu ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) uma mudança no modelo do Carnaval no bairro. De acordo com Waltson Campos, presidente da Amabarra, os moradores querem a retirada do formato com trios e camarotes.

"Os moradores não querem acabar com o Carnaval na Barra, mas querem a retirada desse modelo com trios e camarotes", conta Waltson. "Esse formato trás vários problemas, tem que fechar ruas, falta de segurança. Isso tudo precisa ser repensado", completa.

Ele acrescenta que as estruturas montadas para a festa também atrapalham a circulação da população e impedem a visualização das lojas no bairro.

Segundo ele, o modelo ideal seria o de 'bloquinhos', como acontece em Recife e São Paulo.

