Associação de fanfarras é inaugurada em Salvador

A Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia (Afab-BA) foi inaugurada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, durante a manhã do último sábado 19.

A ação foi uma iniciativa do Deputado Estadual Zé Neto (PT), líder de governo na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) em parceria com os diretores do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), do Centro Antigo de Salvador, e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A instituição será presidida por Adriana Aparecida e sua vice-presidente, Raimunda Santana, e tem como objetivo reunir diretores das mais diversas fanfarras sediadas na Bahia para construção de projetos e formação de jovens na música.

"O movimento de Fanfarras da Bahia dá um passo importantíssimo na ocupação do espaço cultural no Pelourinho, centro da resistência político e cultural do nosso estado em toda a sua história e certamente nós vamos ter, cada dia mais, uma organização mais consistente para esse movimento que cresce na Bahia", afirmou o deputado, por meio de nota divulgada pela assessoria.

