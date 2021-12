Associação baiana já distribuiu 10 mil cestas básicas durante a pandemia em Salvador

Localizada no bairro de São Cristóvão, em Salvador, a Associação Dom Bosco, realizou nesta sexta-feira, 26, a distribuição de 340 cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia de Covid-19, na capital baiana.

De acordo com o fundador do grupo, Gilmar de Oliveira, cerca de 10 mil kits, compostos por itens de alimentação e higiene básica já foram entregues na comunidade, através da ação nomeada de “A Fome Não é Fake” . “Algumas famílias ajudadas nesta ação vivem em situação de extrema pobreza, que tem se agravado com a pandemia de Covid-19. Esses alimentos são de extrema importância para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade”, declarou.

Segundo o levamento da rede Geocombate Covid-19, o bairro de São Cristóvão, é um dos 11 mais vulneráveis da capital baiana devido a problemas como falta de saneamento básico, alto índice de desemprego e problemas habitacionais.

Para realizar doações acesse: associacaodombosco.org.br/doacoes/ ou por meio da conta corrente.

CNPJ: 04793344000156

Banco do Brasil /Agência: 3781-8

Conta: 10151-6

Pix: 04793344000156

