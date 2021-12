Associação arrecada doações para festa no dia 12

Integrantes da Associação de Moradores dos loteamentos Santo Antônio de Jesus e São José estão correndo contra o tempo para, atendendo ao pedido de 60 crianças da comunidade do KM-30 (município de Simões Filho), comemorar o Dia das Crianças na sede da entidade.

O começo da festa está previsto para as 9h de sábado e deve seguir até o início da tarde. A programação contará com apresentação teatral e musical com grupos locais, além da distribuição de lanche e brinquedos.

"As apresentações estão garantidas, mas precisamos de apoio para arrecadar mais brinquedos, salgados, doces e bebidas do lanche", disse o presidente da associação, Rosevaldo Batista dos Santos.

Colaboradores podem entregar a doação até sábado na sede da entidade, no KM-30, rua Sabiá, 198. "Gosto muito quando junta todo mundo para brincar. É um dia todo só de coisas pra gente", disse Douglas Souza Santos, 7.

"Antes tínhamos mais apoio, mas nos últimos anos tenho feito tudo com pouca ajuda. Mas não deixo de realizar a festa, pois é o um dos poucos dias de comemoração para muitas crianças daqui", disse Rosevaldo. Roupas, calçados e alimentos também são aceitos como doação para a comunidade formada por cerca de 3 mil pessoas.

Reciclados

Até o momento, os brinquedos garantidos são os produzidos pelo artesão Agnaldo Modesto dos Santos, 58 anos, e são os que chamam mais a atenção das crianças que participam do evento.

Com sucata e outros materiais recicláveis, o também comerciante faz carros, ônibus, bonecos, jogos e reproduz cenários como vias urbanas para ensinar noções de trânsito. Ele também produz maquetes, como a da destruição das torres gêmeas nos Estados Unidos, com fumaça saindo dos prédios com os aviões presos às estruturas.

"Eles gostam muito da maquete do trânsito. Coloco passarela para mostrar por onde o pedestre deve andar, alguns carros encenando uma colisão, placas de sinalização e eles aprendem de uma forma mais lúdica", disse Agnaldo.

