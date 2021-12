Associação acha que segurança deve ser avaliada em shopping

Embora afirme que o caso da briga que deixou o ex-dançarino Patrick Caldeira Brito baleado nesta quarta-feira, 23, é "isolado", o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Edson Piaggio, diz que o sistema de segurança do Shopping Iguatemi, onde ocorreu a tentativa de homicídio, deve ser avaliado.

"A cada situação como essa se faz necessária uma revisão da postura com relação a todo o sistema de segurança. O importante é verificar o que precisa ser corrigido", avalia o coordenador.

Segundo dados da Abrasce, o público diário dos shoppings na capital baiana chega a 450 mil pessoas. "Em pesquisa que realizamos em 2010, um caso como esse acontece a cada 37 mil pessoas que frequentam os shoppings ", revela Piaggio.

A segurança é a segunda motivação que leva os consumidores aos shoppings. Na primeira posição está a praticidade de encontrar vários produtos no mesmo lugar. Encontrar pessoas está em terceiro lugar. "Não deixa de preocupar, pois o shopping vende a imagem de ser um local seguro", completa o representante da Abrasce.

Resgatar esta imagem deve ser a maior prioridade, segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta. "É preocupante, pois um caso como esse se reflete na confiança que o usuário deposita nos estabelecimentos como locais seguros. Mesmo sendo causada por uma violência particular externada, essa sensação de tranquilidade no shopping se torna mais frágil", raciocina Motta.

