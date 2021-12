Assinatura de TAC da integração entre ônibus e metrô é adiada

A assinatura do termo de ajustamento de conduta (TAC) sobre a integração entre ônibus e metrô foi adiada. Na reunião ocorrida ontem na sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a gestão estadual pediu adiamento do prazo. Uma nova reunião foi agendada para a próxima segunda-feira, 28.

O período é para apresentar tanto as sugestões quanto o termo de referência para a contratação do estudo sobre a divisão tarifária da integração, que devem ser enviados ao MP-BA até a próxima sexta, 25. As considerações da prefeitura sobre o acordo foram entregues.

Além da representante do Estado, Luciane Rosa Croda, estiveram presentes na audiência os secretários municipais da Casa Civil, Luiz Carreira, e da Mobilidade, Fábio Mota, e as promotoras Rita Tourinho e Cristina Seixas Graça.

Alteração

As linhas metropolitanas, segundo o TAC, deixarão de circular dentro de Salvador após a realização do estudo sobre o custo tarifário da integração. O passageiro que pegar um ônibus metropolitano, o metrô e um ônibus urbano de Salvador pagará a tarifa de R$ 3,60.

O governo anunciou que a frota de ônibus metropolitanos será renovada, com 650 coletivos com wi-fi e ar-condicionado a partir

de 2018.

A prefeitura, por sua vez, fará o reordenamento das linhas urbanas, cujo processo de discussão com as comunidades teve início na semana passada. Segundo o secretário municipal, a previsão é que 300 ônibus dos 2.600 que circulam em Salvador sejam trocados por veículos com ar-condicionado até 2018.

