Assembleias de rodoviários podem atrasar saída dos ônibus nesta quarta

Os rodoviários de Salvador se reúnem em assembleias na porta das empresas na manhã desta quarta-feira, 16, antes da saída da frota.

Segundo o sindicato da categoria, as reuniões têm o objetivo de informar os trabalhadores sobre a situação da campanha salarial. Por conta da atividade, pode haver atraso no início do serviço para a população.

"Depois de mais de 50 dias de campanha, foram esgotadas todas as possibilidades de negociação no calendário oficial de rodadas sem avanço. Mesmo reconhecendo a inflação do período, o patronal nega reajuste salarial e ainda insiste em cortar direitos consagrados da categoria. Os empresários propõem a criação do banco de horas, a retirada dos cobradores e o corte de um domingo no mês", informou, em nota, o sindicato dos rodoviários.

A categoria segue em campanha salarial e reivindica 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete-refeição.

