Assembleia pretende botar fim em impasse entre comerciários e lojistas

Com a intenção de colocar fim ao impasse entre comerciários e lojistas, na próxima terça-feira, 12, irá acontecer uma Assembleia Geral Extrordinária. Vale lembrar que uma alteração na lei, que ocorreu na quinta-feira, 7, permite o funcionamento dos comércios aos domingos e feriados, desde que esteja nos termos estabelecidos pela Convenção Coletiva do Trabalho. Por esse motivo a assembleia irá colocar a nova minuta em votação no dia 12 de fevereiro em duas convocações, a primeira às 9h e a segunda às 17h30.

A maior parte das lojas dos shoppings não irá funcionar neste domingo, 10. O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping vão funcionar apenas com operações de alimentação e lazer, a partir das 12h e informaram que estão acompanhando as negociações e que o funcionamento das demais lojas dependem desse acordo.

No Shopping Center Lapa, a praça de alimentação e o cinema funcionam das 12h às 20h, as Lojas Americanas e Atacadão do Remédios, das 12h às18h, já as demais lojas e quiosques estarão fechados.

O Shopping Piedade não irá abrir e aguarda a resolução do impasse, enquanto o Shopping Bela Vista informou ao Portal A Tarde que até o presente momento irá funcionar normalmente.

O presidente do Sindicato dos Lojistas, Paulo Mota, aconselha o não funcionamendo das lojas. Paulo afirma que o cenário jurídico está muito confuso no momento e que por prudência as lojas não devem funcionar neste domingo.

O Sindicato dos Comerciários, divulgou em nota que "Dirigentes patronais, lojistas e administradores de shoppings que estimularem a abertura estão incorrendo em dois crimes: descumprimento de decisão judicial (desobediência) e ato atentatório à dignidade da Justiça. Isso será apurado por autoridades policiais e pelo Ministério Público." e lembra que o Juiz da 18ª Vara do Trabalho, José Arnaldo de Oliveira estipulou uma multa no valor de R$1 mil por cada trabalhador para empresa que abrir no domingo.

