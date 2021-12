Assembleia na Ufba discute greve deflagrada há 129 dias

Os professores da Universidade Federal da Bahia discutem nesta terça-feira, 6, em assembleia a continuidade da greve, a partir das 14h, no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação.

Na última assembleia, dia 29, a categoria se mostrou dividida quanto à continuidade do movimento, que já dura 129 dias e afeta cerca de 35 mil alunos. A plenária decidiu pela construção de uma saída unificada, levando ao comando nacional a indicação de uma rodada de assembleias nas instituições de ensino entre os dias 6 e 9 deste mês.

Entre as reivindicações estão o fim do corte de recursos na educação superior, a reestruturação das carreiras, o aumento salarial com base na inflação, melhores condições de trabalho, autonomia para as instituições federais e financiamento da educação pública no plano de educação.

Nesta segunda, 5, cerca de 100 estudantes realizaram um ato de protesto em defesa da universidade pública. Segundo a dirigente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Lorena Pacheco, os alunos saíram em caminhada após a entrega de uma carta contendo "pautas prioritárias" ao reitor João Carlos Salles.

Ainda de acordo com Lorena, os onze itens listados não implicam, necessariamente, verba.

