Assembleia Mundial das Mulheres reúne milhares de participantes no Pelourinho

Milhares de pessoas se participaram da Assembleia Mundial das Mulheres, principal atividade do Fórum Social Mundial nesta sexta-feira, 16.

Com o tema "Contra o feminicídio e o machismo", a atividade aconteceu pela manhã, no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, reunindo mulheres de várias partes do mundo e representantes de diferentes entidades, entre elas o Fórum Nacional de MUlheres Negras, a União Brasileiras de Mulheres e a União dos Negros pela Igualdade (Unegro).

Durante o ato, as participantes prestaram homenagens à vereadora Marielle Franco (Psol), assassinada a tiros na última quarta-feira, 14, no Rio de Janeiro.

"Marielle é hoje o nome que nos representa, que representa o feminismo no país. Sejamos todas Marielle e sejamos todas feministas", disse uma das participantes.

A programação do Fórum Social Mundial continua nesta tarde, com a Assembleia Mundial dos Povos, Movimentos e Territórios em Resistência. A atividade acontece no acampamento das comunidades indígenas.

