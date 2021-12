Assembleia Legislativa sofre princípio de incêndio

Um princípio de incêndio na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) assustou os funcionários da instituição, na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incidente ocorreu por volta das 9 horas, e atingiu o banheiro do prédio.

Embora o Corpo de Bombeiros tenha sido acionado, o fogo foi contido pela própria brigada da Alba. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Os funcionários do local suspeitam que o fogo tenha se espalhado pelo banheiro a partir de um cigarro jogado na lixeira.

Não há informações sobre os prejuízos causados pelo incêndio. Não houve feridos.

