Assembleia de rodoviários complica saída da Estação Pirajá

Uma assembleia na Estação Pirajá, promovida pelos rodoviários, deixa o trânsito lento na saída do terminal na tarde desta segunda-feira, 14.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a reunião começou por volta das 15h40, mas não fechou a estação.

Uma viatura do órgão de trânsito foi encaminhada para o local, para acompanhar a mobilização, mas não há previsão de término até o momento.

A equipe do portal A Tarde entrou em contato com o assessor sindical do Setps, que representa as empresas de transporte, e com os rodoviários, mas sem resultado até o momento.

