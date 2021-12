Assembleia: cerca de 500 PMs decidem rumos da greve

Cerca de 500 policiais militares estão concentrados no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários da Bahia, na tarde desta quinta-feira, 9, decidindo os rumos da greve da PM, iniciada no dia 31 de janeiro. A reunião dos grevistas foi iniciada por volta das 16h30.

Os grevistas, presentes no sindicato, se mostram revoltados com a detenção de quatro dos 12 líderes do movimento que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Um dos presentes garantiu que a paralisação da PM é quase que total. “Só quem está dizendo que a greve acabou é a mídia”, reclamou um deles.

Greve - Os policiais militares decidiram nesta quinta-feira, 9, manter a greve mesmo após a desocupação da Assembleia Legislativa da Bahia nesta manhã. O grupo está reunido no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, no Largo dos Aflitos, desde que os manifestantes deixaram o acampamento no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com o deputado Capitão Tadeu, um dos representantes dos PMs, a categoria se reúne, nesta tarde, para ouvir uma nova proposta do governo.

Os grevistas levaram comida e objetos para o local.

