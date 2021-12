Assembleia celebra centenário de A TARDE

O centenário de A TARDE foi celebrado, nesta quinta-feira, 18, durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA). Na homenagem proposta pelo deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), os discursos ressaltaram a relevância do jornal para a Bahia, como suas páginas ajudam a contar um século de mudanças nas sociedades baiana e brasileira.

Pelo Grupo A TARDE, compuseram a mesa o presidente do Conselho de Administração, Renato Simões, e a vice-presidente, Vera Magdalena Simões, que receberam duas placas comemorativas, uma entregue pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e pelo comandante-geral da PM, Alfredo Castro, e outro entregue por Rosemberg Pinto.

O plenário estava enfeitado com páginas de A TARDE, e o ator Alan Miranda encenou pequeno esquete no qual demonstrou, com graça, como o jornal se amoldou às revoluções tecnológicas, adaptando-se e modernizando-se, bem como buscando espalhar notícias por outras mídias, como as digitais.

O governador Jaques Wagner foi representado pelo secretário de Comunicação, Robinson Almeida, e representou o prefeito João Henrique o secretário municipal de Comunicação, André Curvello.

Estiveram presentes o presidente da Academia de Letras da Bahia, Aramis Costa, o deputado federal Emiliano José (PT), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, José de Freitas Mascarenhas, o diretor da Bahia Mineração, Frederico Souza, além de representante da Associação Baiana de Imprensa, parlamentares e diretores de A TARDE.

