Assédio teria sido causa de assassinato do médico Luiz Carlos

Suposto assédio ao ajudante de carpintaria Adriano Luis Correia de Jesus, de 28 anos, por parte do médico Luiz Carlos Correia de Oliveira, de 62 anos, teria sido a causa da morte trágica de Luiz Carlos, que foi encontrado em um matagal em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no dia 14 de outubro. "Ele disse que só queria minha amizade. Nesse dia, não sei o que deu nele. Não sei se estava sob efeito de bebidas e drogas".

O assassino foi apresentado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde desta quinta-feira, 27, e relatou que conhecia o médico há aproximadamente três meses, e que tinha costume de se encontrar com a vítima, como foi feito no dia 2 de outubro, dia do desaparecimento da vítima.

Adriano contou à polícia que os dois teriam se encontrado em uma pizzaria no bairro de São Rafael, em Salvador, e teriam ingerido bebidas alcoólicas e logo em seguida foram para casa do ajudante de carpintaria, no bairro de Pau da Lima, onde beberam ainda mais.

Adriano contou que saiu para comprar mais bebidas e quando voltou à residência, encontrou Luiz Carlos sem roupas no quarto, e por conta disso se desentenderam.

O ajudante de carpintaria assumiu que golpeou o médico no pescoço com uma faca. Em seguida, enrolou o corpo dele em um forro de sofá e levou até a Via Parafuso, no trecho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde o abandonou.

Para sumir com o carro, Adriano relatou que abandonou o veículo em um bairro na cidade de Camaçari, também na RMS, mas quando viu a repercussão do desaparecimento de Luiz Carlos, retornou ao local e levou o veículo à Via Parafuso, no trecho do município de Camaçari, e queimou.

