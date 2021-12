Assassinos de vigilante em ônibus são apresentados

Foram apresentados à imprensa na tarde desta quinta-feira, 3, os assaltantes que assassinaram a facadas o vigilante Carlos Alberto do Santos, de 39 anos, no interior de um ônibus, na noite de quarta-feira, 2, na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô). Rodrigo Santos da Silva, o "Digão", de 19 anos e Mateus de Souza Andrade Melquíades, 20, foram capturados por policiais militares, uma hora e meia após o crime.

Um terceiro envolvido no latrocínio, Mateus Trindade do Carmo, o "Babão", 18 anos, foi preso no final da manhã desta quinta-feira (3), por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), na localidade Caiçara, em Campinas de Brotas. Os criminosos roubaram o celular da vítima, que ao reagir foi esfaqueada, dentro do ônibus da empresa Verde Mar, que fazia a linha Lapa x Sete de Abril, morrendo no interior do veículo.

(Mateus Trindade, o babão, também está envolvido no latrocínio Foto: Ascom | PC)

Segundo o delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), Rodrigo e Mateus de Souza tentaram fugir do local em outro coletivo, interceptado por uma guarnição da PM, na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.

O três já tinham envolvimento em outros crimes, e eram investigados pela 1ª DH. Em agosto de 2013 Mateus de Souza foi preso pelo assassinato de Jó Silva dos Santos, morto a tiros em dezembro de 2012, em Campinas de Brotas. O delegado José Mario informou que "Babão" e Rodrigo têm passagens pelo GERRC, por participação em outros assaltos a coletivos.

Aparelhos celulares, relógios cartões de créditos e documentos de identificação apreendidos foram encaminhados à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), junto com as roupas manchadas de sangue, usadas por Rodrigo e Mateus de Souza no assalto ao vigilante. Eles e o comparsa "Babão" foram autuados por latrocínio e seguem para o sistema prisional.

adblock ativo