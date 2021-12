Assassino de professora é indiciado por latrocínio

Com prisão temporária decretada pela justiça, o assaltante João Paulo dos Santos Santa Rosa, o "Bú", 18 anos, foi indiciado por latrocínio pelo titular da 12ª DT/Itapuã, delegado Antônio Carlos Magalhães Santos. "Bú" confessou ter matado com um tiro na cabeça a professora universitária Anamaria Morales, 60, em uma tentativa de assalto, em Itapuã, no dia 16 de março.

O assaltante, que se apresentou na 12ª Delegacia Territorial (DT), acompanhado de um advogado, na quarta-feira, 2, fugiu logo após o crime para a cidade de Maragojipe, onde ficou escondido na casa de parentes. João Paulo foi o último dos envolvidos no crime a ser apresentado pela polícia, nesta sexta-feira, 4.

"Realizamos incursões diariamente em vários endereços onde ele poderia estar escondido, como casa de familiares e amigos, forçando-o, com a persistência, a se entregar", salientou o delegado. João Paulo vai responder ainda por tentativa de homicídio, por ter atirado num policial civil que tentou prendê-lo, durante a fuga.

Os outros dois envolvidos no crime, Pablo Santos Viana Moura, 20, e Darlei Santos Santana, 19, também foram indiciados por latrocínio.

De acordo com a polícia, João Paulo pretendia, junto com os comparsas, roubar o veículo da professora. Ela teria sido atingida na cabeça após reagir, afirmou o assaltante. Darlei ficou a alguns metros de distância dando cobertura.

Depois de atirar em Anamaria,os três fugiram do local do crime sem levar nenhum pertence da vítima. A arma utilizada no crime está sendo procurada pela polícia. João Paulo será encaminhado ao Complexo da Mata Escura.

