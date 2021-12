Assassinato de turista em Salvador repercute na Espanha

A morte do turista espanhol Hugo Calavia Blanco, de 36 anos, em Itapuã, na segunda-feira, 13, repercutiu em diversos jornais espanhóis nesta terça-feira, 14. Ele estava acompanhado do Alberto Aroz Calvo, 36 anos, que também foi baleado e levado para um hospital.

Na publicação espanhola, Diário de Sória, da província de Sória, informou que o governante da cidade de Ágreda vai ler um comunicado de repúdio ao crime. O jornal fez um perfil de Hugo e disse que ele trabalhava como guarda florestal em La Rioja, uma comunidade autônoma espanhola constituída por apenas uma província.

Outras jornais como El Correio, El Diario Vasco e 20 minutos também noticiaram a morte do espanhol em Salvador.

Hugo havia chegado a Salvador no dia do crime, na segunda, 13, vindo do Equador.

Os dois foram abordados em Itapuã por dois homens, que atiraram e levaram o carro em que estavam os estrangeiros. Hugo morreu na hora.

Buscas

Segundo a polícia, o turista e o amigo estavam em um carro alugado, que teve a placa divulgada nesta terça. O veículo ainda não foi encontrado, nem os suspeitos do crime foram presos.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos e do carro pode fazer a denúncia por meio do telefone (71) 3235-0000.

Outros jornais que noticiaram a morte:

