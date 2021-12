Assassinato de Paulo Colombiano completa dois meses e sindicato pede justiça

Representantes do Sindicato dos Rodoviários da Bahia protestam, nesta sexta-feira, 27, em frente ao Sindicato da Polícia Civil (Sindpoc), na Piedade, no centro de Salvador, pedindo agilidade nas investigações e punição dos culpados pelo assassinato do ex-tesoureiro da entidade, Paulo Colombiano, que neste sábado completa dois meses. Com faixas com dizeres "Basta à impunidade" e camisetas pretas com a inscrição "exigimos justiça" eles realizam a terceira manifestação desde a morte de Paulo Colombiano e sua mulher, Catarina Galindo.

"Colombiano não fez nenhuma denúncia e tinha boa convivência com os sindicalistas. Não foi verificado nenhum indício de irregularidade. Nós merecemos resposta para esse crime para que se faça justiça", disse Ferreira. Os sindicalistas pretendem ficar o dia inteiro no local.

A delegada titular da Delegacia de Homicídios, Francineide Moura, responsável pelo caso, disse que não há novidades no caso e que a investigação continua. "A polícia só vai se pronunciar quando a investigação for finalizada", afirmou.

Assassinato - Paulo Colombiano foi assassinado juntamente com a mulher, Catarina Ascensão Galindo, ambos de 53 anos, no dia 29 de junho, na Rua Teixeira Barros, Brotas, a cerca de 500 metros do condomínio Catavento, onde moravam. Dois homens numa moto teriam abordado o veículo Kia Sportage conduzido pelo sindicalista ao passar por um quebra-molas e disparado à queima-roupa.

adblock ativo