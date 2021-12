Assaltos e vandalismo são frequentes na estação da Lapa

Um dos problemas mais relatados pelos usuários foi a falta de segurança do local. O vendedor Jailton Barbosa, 29, diz presenciar assaltos e furtos todos os dias. "Até na fila de espera os marginais abraçam os passageiros, principalmente mulheres, pedem o celular e vão embora", diz.

No último dia 13, 247 metros de cabos da subestação de energia foram roubados. No dia seguinte, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) providenciou uma instalação provisória. No entanto, segundo informações de passageiros e ambulantes, a fiação da instalação provisória teria sido roubada novamente no dia 20. "A escuridão aumenta ainda mais a nossa insegurança", disse o vendedor Rafael Silva, 26.

Vandalismo

Em menos de um mês, uma pedra de mármore colocada na pia do novo banheiro do subsolo foi quebrada. Para Maria da Conceição, 26, responsável pela limpeza, não adianta fazer intervenções sem reforçar a segurança. "A Lapa fica totalmente entregue aos marginais", falou.

Segundo a assessoria de comunicação da Guarda Municipal de Salvador, 16 homens fazem a ronda no espaço, durante 24 horas. Além disso, viaturas circulam pela estação diariamente.

adblock ativo